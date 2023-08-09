Вкус космоса: в меню космической гастрономии уфимского планетария добавили пиццу и бургер

В городском планетарии башкирской столицы есть специальное устройство с космической пищей. В нем хранятся продукты, разработанные специально для космических полетов.

К примеру, из алюминиевых туб можно попробовать множество блюд: от классического борща до картофеля фри, от сытной шаурмы до аппетитных куриных наггетсов. Также астрогурманы могут насладиться грибным супом, аппетитным пловом, нежным творожным кремом, тортом «Москва» и сублимированным космическим мороженым.

Недавно меню космической кухни недавно пополнилось новыми элементами – сицилийской пиццей и техасским бургером. Как и в случае с другими космическими продуктами, новые дополнения подчеркивают необходимость обеспечения сбалансированного и полноценного питания для астронавтов в условиях космоса. При этом продукты легко хранятся, их достаточно просто приготовить на борту космических кораблей и безопасно употреблять даже в условиях низкой гравитации.