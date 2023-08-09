В Башкирии общая сумма штрафов виновников лесных пожаров превысила 2 млн рублей

В Башкирии инициаторов лесных пожаров оштрафовали на общую сумму более 2 млн рублей. С начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 133 случая лесных пожара, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства республики. Отмечается, что 53 из них стали следствием неосторожного обращения с огнем.

В настоящее время ведутся расследования и выявление источников возгораний. На данный момент установлены 16 лиц, причастных к 17 случаям пожаров. Из этого числа с 8 человек будет взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей с каждого.

В общей сложности сумма административных штрафов составила 2 миллиона рублей, которые были наложены на виновных в возникновении пожаров на территориях Бурзянского и Хайбуллинского лесничеств.

Лица, виновные в пожарах в Учалинском, Уфимском и Инзерском лесничествах, также выплатят штрафы в размерах от 40 до 100 тысяч рублей. По трем случаям, когда пожары привели к нарушению законов о безопасности, возбуждены уголовные дела.

По итогам первого полугодия предварительный ущерб, нанесенный лесам и природным ресурсам в результате пожаров, оценивается в 10,424 млн рублей (по 29 пожарам). Расходы на тушение составили 3,485 млн рублей.

Кроме того, за текущий год зафиксировано 53 нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах. В данных случаях общая сумма административных взысканий составила 3465 тысяч рублей. Административная ответственность в виде «предупреждения» была вынесена в отношении 12 нарушителей.