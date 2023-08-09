В Уфе начался конкурс «Лучший по профессии» среди работников «Транснефти»

Масштабный смотр мастерства и таланта. В Уфе начался корпоративный конкурс среди работников системы «Транснефть».
Эти ролики на видеоэкранах Уфы заметили уже многие жители города. А вчера состоялось и событие, о котором они информируют: в Конгресс-холле «Торатау» открылся конкурс «Лучший по профессии» среди работников компании «Транснефть».
Во время торжественного парада участников на сцену вышли команды 18 предприятий системы «Транснефть» – в общей сложности более 200 работников из разных регионов страны. Все они ранее стали победителями отборочных этапов. Так что на соревнованиях в Уфе должны будут определиться лучшие представители сразу 15 профессий нефтепроводной отрасли. Проходит конкурс на базе акционерного общества «Транснефть – Урал» – старейшей и одной из наиболее крупных организаций в системе «Транснефть».
Местом проведения соревнований станут линейная производственно-диспетчерская станция «Нурлино», нефтепродуктоперекачивающая станция «Черкассы-ПП», а также Научно-технический центр трубопроводного транспорта ООО «НИИ Транснефть». Организаторы подготовили для участников рабочие места, оснащенные самым современным оборудованием, а на станции «Нурлино» построен специальный полигон, который не имеет аналогов в системе «Транснефть». Соревноваться на нем будут представители пяти профессий, а после окончания федерального конкурса он будет использоваться для подготовки и обучения работников предприятия.
Конкурс «Лучший по профессии» проводится в компании «Транснефть» уже в 21-й раз и в этом году приурочен к 30-летию компании. Имена победителей будут названы 10 августа.