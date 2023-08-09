В Уфе начался конкурс «Лучший по профессии» среди работников «Транснефти»

Масштабный смотр мастерства и таланта. В Уфе начался корпоративный конкурс среди работников системы «Транснефть».

Эти ролики на видеоэкранах Уфы заметили уже многие жители города. А вчера состоялось и событие, о котором они информируют: в Конгресс-холле «Торатау» открылся конкурс «Лучший по профессии» среди работников компании «Транснефть».

Конкурс, который мы проводим, предназначен для того, чтобы заниматься передачей опыта, заниматься повышением своего профессионального мастерства. Марс Фазлыев, заместитель вице-президента ПАО «Транснефть»

Во время торжественного парада участников на сцену вышли команды 18 предприятий системы «Транснефть» – в общей сложности более 200 работников из разных регионов страны. Все они ранее стали победителями отборочных этапов. Так что на соревнованиях в Уфе должны будут определиться лучшие представители сразу 15 профессий нефтепроводной отрасли. Проходит конкурс на базе акционерного общества «Транснефть – Урал» – старейшей и одной из наиболее крупных организаций в системе «Транснефть».

Мы и наш многотысячный коллектив постарались сделать все, чтобы вы в полной мере смогли проявить свои навыки, показать свои компетенции, чтобы выбрать лучших из лучших в системе «Транснефть». Роман Ковалев, генеральный директор АО «Транснефть – Урал»

Местом проведения соревнований станут линейная производственно-диспетчерская станция «Нурлино», нефтепродуктоперекачивающая станция «Черкассы-ПП», а также Научно-технический центр трубопроводного транспорта ООО «НИИ Транснефть». Организаторы подготовили для участников рабочие места, оснащенные самым современным оборудованием, а на станции «Нурлино» построен специальный полигон, который не имеет аналогов в системе «Транснефть». Соревноваться на нем будут представители пяти профессий, а после окончания федерального конкурса он будет использоваться для подготовки и обучения работников предприятия.