В Башкирии 15-летняя девочка получила травмы из-за падения с гаража

В ночь на 9 августа в Туймазинском районе Башкирии с несовершеннолетним ребенком произошел несчастный случай. Сообщается, что в Туймазах на улице Советской, неподалеку от моста 15-летняя девочка упала с крыши гаража.
Спасатели доставили пострадавшую в нейрохирургическое отделение Туймазинской центральной районной больницы. По итогам обследования врачи установили диагноз: сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.
Правоохранительные органы в настоящее время выясняют обстоятельства и причины инцидента. За самочувствием подростка наблюдают медики.