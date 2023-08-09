В Башкирии 15-летняя девочка получила травмы из-за падения с гаража

В ночь на 9 августа в Туймазинском районе Башкирии с несовершеннолетним ребенком произошел несчастный случай. Сообщается, что в Туймазах на улице Советской, неподалеку от моста 15-летняя девочка упала с крыши гаража.

Фото №1 - В Башкирии 15-летняя девочка получила травмы из-за падения с гаража

Спасатели доставили пострадавшую в нейрохирургическое отделение Туймазинской центральной районной больницы. По итогам обследования врачи установили диагноз: сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют обстоятельства и причины инцидента. За самочувствием подростка наблюдают медики.

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