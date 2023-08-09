Под Уфой подстрелили двух орлов-могильников, занесенных в Красную книгу

Вблизи поселка Алексеевка Уфимского района неизвестные подстрелили двух молодых орлов-могильников Aquila heliaca, сообщили в Минэкологии Башкирии.

Одна из птиц была обнаружена мертвой, а второй потребовалась медицинская помощь ветеринарного орнитолога. Следственные органы взяли инцидент под контроль.

Ранее координаторы проекта «Атлас птиц города Уфы» совместно с членами Башкирского отделения Союза охраны птиц России зафиксировали пару этих краснокнижных орлов-могильников, которые гнездились на опоре линии электропередач неподалеку от Алексеевки.

Наблюдения за этой парой проводились орнитологами на протяжении нескольких лет. По предварительным данным, обнаруженные особи являлись потомством этой пары.

Специалисты проекта отмечают, что орел-могильник официально занесен в Красную книгу России, Красную книгу Башкирии, а также в Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения.