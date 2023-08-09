В Башкирии посчитали ежемесячные расходы населения

Согласно отчету Башстата, в 2022 году общий месячный расход населения региона на базовые потребности достиг отметки в 22 755,5 рублей. Наибольшая часть из этой суммы (41,3%) выделялась на приобретение непродовольственных товаров.

Далее по доле расходов занимают покупка продуктов и питание вне дома – 33,9%. На оплату услуг жители республики отдавали 23,6% своих средств, и лишь 1,2% от общей суммы были потрачены на алкоголь.

Аналитики отмечают заметное отличие в расходах между городскими жителями и сельчанами. Среднестатистический житель города расходует в месяц около 26 879,3 рублей, в то время как сельчанин отдает за свои потребности всего 15 764,4 рублей.

Также специалисты подметили, что в городах больше внимания уделяется покупкам непродовольственных товаров, в то время как на селе люди больше тратят на приобретение продуктов.