Пять мобилизованных из Башкирии отправились в зону СВО после отпуска

На защиту страны. Пять мобилизованных бойцов вновь отправились на специальную военную операцию после двухнедельного отдыха. Все призывники из разных городов и районов республики, но на передовой они братья из одной воинской части.
В Башкортостан ребята прибыли 25 июля. Свой первый отпуск бойцы посвятили родным, которых не видели более полугода. Теперь пора возвращаться к сослуживцам.
Проводы бойцов прошли традиционно на площади у спорткомплекса «Уфа-Арена». Военнослужащих провожали друзья и родственники.