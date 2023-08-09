В Башкирии в ДТП с мототранспортом пострадали 42 несовершеннолетних

Ситуация с несовершеннолетними водителями мототранспорта вызывает особую тревогу: в текущем году наблюдается существенный рост количества аварий с их участием. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

За истекшие семь месяцев этого года в республике были зафиксированы 42 случая дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними водителями мототранспорта, в результате которых пострадали 42 ребенка. Недавно в Гафурийском районе в ДТП трагически погиб молодой мотоциклист.