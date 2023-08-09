Врачи Уфы спасли женщину от последствий инсульта

После оперативного лечения состояние пациентки заметно улучшилось: появились движения в конечностях, улучшилась и стала более внятной речь. В дальнейшем она была переведена в нейрососудистое отделение для прохождения реабилитации при содействии мультидисциплинарной бригады специалистов. В этот период были проведены занятия с логопедом, инструкторами и врачами ЛФК, проводилась рекомендованная терапия.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ