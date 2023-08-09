Врачи Уфы спасли женщину от последствий инсульта

Врачи больницы №21 в Уфе пришли на помощь пациентке, которая страдала от последствий инсульта. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.
У 64-летней женщины ночью развился инсульт. У неё нарушилась речь, перестали двигаться левые конечности. Её экстренно доставили в региональный сосудистый центр №2.
Пациентке в экстренном порядке с диагностической целью были проведены компьютерная томография головного мозга, КТ-ангиография магистральных сосудов шеи, головного мозга, благодаря которым врачи выявили точное место перекрытия сосуда тромбом — район средней мозговой артерии. В этот же день пациентка в срочном порядке была прооперирована рентгенэндоваскулярными хирургами, которые провели экстракцию (удаление) тромба через артерию. Весь процесс проведен под контролем рентгенолога.
Сейчас состояние женщины стабилизировалось, сила в конечностях полностью восстановилась. Она постепенно возвращается к своей обычной жизни.