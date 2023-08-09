В Башкирии пенсионерам напомнили о возможности получения «досуговых» сертификатов

В Башкирии пенсионеры могут получить специальные сертификаты для участия в мероприятиях, ориентированных на граждан старшего поколения. Об этом напомнили в республиканском Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.

Уточняется, что сертификаты предоставляют людям старшего возраста возможность участвовать в познавательных программах, занятиях физкультурой и оздоровительных мероприятиях, а также в досуговых событиях, специально организованных для пожилых граждан. Получить такие сертификаты можно в филиалах республиканского центра социальной поддержки населения в порядке очередности.

Номинальная сумма сертификата составляет 2 тысячи рублей.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы забрать свой сертификат, получателям предоставляется три рабочих дня с момента получения уведомления, которое может поступить на телефон (звонок или SMS), почтовой карточкой или электронным письмом. Если пенсионер не придет за сертификатом в установленный срок, он передается следующему пенсионеру в соответствии с очередностью.

Отмечается, что, получив сертификат, пенсионер вправе самостоятельно выбрать, на какие именно досуговые клубы, спортивные залы или образовательные учреждения он хочет его потратить.