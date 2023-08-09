В Башкирии к зиме отремонтируют системы теплоснабжения в 22 домах

В Башкирии перед отопительным сезоном ведутся подготовительные работы, которые включают в себя ремонт систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах. До конца текущего сезона теплосистемы будут отремонтированы в домах Кумертау, Нефтекамска, Октябрьского, а также Бакалинского, Бирского, Иглинского, Кигинского, Зианчуринского, Учалинского и Мелеузовского районов республики.

По информации управления по надзору за капитальным ремонтом в Башкирии, на сегодняшний день ремонтные работы завершены в двух домах.

По словам начальника управления Динара Габитова, полный капитальный ремонт систем теплоснабжения включает в себя замену всех элементов оборудования - от начала подвода в подвале до доставки тепла в квартиры на верхних этажах.