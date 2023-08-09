В Башкирии должник по алиментам пропал без вести

По информации региональной службы судебных приставов, 42-летний житель Кумертау, не исполнявший свои обязательства по выплате алиментов, находится в розыске с апреля 2021 года. По словам его бывшей супруги, он никогда не оказывал материальную поддержку ребенку и не участвовал в его воспитании.

Как удалось выяснить судебным приставам, он не выезжал за пределы страны, не находится в местах лишения свободы, не является абонентом операторов сотовой связи и не привлекался к уголовной или административной ответственности. Также нет информации о его смерти.

В этой ситуации женщине пояснили, что она может обратиться в суд с заявлением о признании своего бывшего супруга безвестно отсутствующим. По законодательству такой статус присваивается лицу, о котором нет сведений более года. Суд удовлетворил заявление, и теперь ребенок будет получать пенсию по потере кормильца.