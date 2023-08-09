Жителю Башкирии с разрывом мочевого пузыря провели экстренную операцию

В больнице Салавата прооперировали 52-летнего мужчину. Его доставили в больницу на «скорой».

Фото №1 - Жителю Башкирии с разрывом мочевого пузыря провели экстренную операцию

Пациент пожаловался на боли в области ключицы слева, грудной клетке и внизу живота. Оказалось, мужчина получил травму и даже не мог самостоятельно передвигаться.

В приемном отделении были взяты анализы на ОАМ, ОАК, БХ крови, проведены инструментальные исследования: УЗИ почек и мочевого пузыря и органы брюшной полости, КТ ОБП и почек, КТ легких и головного мозга. Пациента осмотрели специалисты и поставили диагноз: сочетанная травма, закрытый перелом тела левой ключицы, со смещением, закрытый оскольчатый перелом лопатки слева, закрытый перелом подвздошной кости справа, обеих ветвей обеих лонных костей, перелом боковой массы крестца слева, закрытая травма грудной клетки. Перелом VI–VIII ребер слева по средне-подмышечной линии. Травматический шок I–II степени.

Пациента в экстренном порядке госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Учитывая тяжесть состояния и полученной травмы, решено в экстренном порядке взять пациента на операцию — на диагностическую лапаратомию. В итоге, данных за повреждение внутренних органов брюшной полости не выявлено. На следующий день в связи с нарастанием отека и гематомы в области таза и продолжающееся гематурия (примесью крови в моче) был вызван врач уролог на консультацию. После осмотра врача-уролога сделана КТ-цистография. Заключение: разрыв мочевого пузыря.

пресс-служба больницы г. Салават 

Операция длилась 90 минут и проводилась под общим эндотрахеальным наркозом. Послеоперационный период проходил без особенностей. Пациент на 15 сутки после операции с улучшением переведен с хирургического отделения (урология) в травматологическое отделение для дальнейшего лечения.

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