Жителю Башкирии с разрывом мочевого пузыря провели экстренную операцию

В больнице Салавата прооперировали 52-летнего мужчину. Его доставили в больницу на «скорой».
Пациент пожаловался на боли в области ключицы слева, грудной клетке и внизу живота. Оказалось, мужчина получил травму и даже не мог самостоятельно передвигаться.
В приемном отделении были взяты анализы на ОАМ, ОАК, БХ крови, проведены инструментальные исследования: УЗИ почек и мочевого пузыря и органы брюшной полости, КТ ОБП и почек, КТ легких и головного мозга. Пациента осмотрели специалисты и поставили диагноз: сочетанная травма, закрытый перелом тела левой ключицы, со смещением, закрытый оскольчатый перелом лопатки слева, закрытый перелом подвздошной кости справа, обеих ветвей обеих лонных костей, перелом боковой массы крестца слева, закрытая травма грудной клетки. Перелом VI–VIII ребер слева по средне-подмышечной линии. Травматический шок I–II степени.
Операция длилась 90 минут и проводилась под общим эндотрахеальным наркозом. Послеоперационный период проходил без особенностей. Пациент на 15 сутки после операции с улучшением переведен с хирургического отделения (урология) в травматологическое отделение для дальнейшего лечения.