Жителю Башкирии с разрывом мочевого пузыря провели экстренную операцию

Пациента в экстренном порядке госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Учитывая тяжесть состояния и полученной травмы, решено в экстренном порядке взять пациента на операцию — на диагностическую лапаратомию. В итоге, данных за повреждение внутренних органов брюшной полости не выявлено. На следующий день в связи с нарастанием отека и гематомы в области таза и продолжающееся гематурия (примесью крови в моче) был вызван врач уролог на консультацию. После осмотра врача-уролога сделана КТ-цистография. Заключение: разрыв мочевого пузыря.

пресс-служба больницы г. Салават