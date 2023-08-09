ХК «Салават Юлаев» готовится к Кубку Башкортостана

«Салават Юлаев» возьмёт старт в Кубке Республики Башкортостан.За победу в традиционном предсезонном турнире на «Уфа-Арене» будут бороться четыре команды: «Салават Юлаев», «Автомобилист» из Екатеринбурга, магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо». Матчи кубка республики пройдут с 10 по 13 августа.
В четверг «Салават Юлаев» сыграет с «Динамо», начало матча в 19:00. Напомним, что в минувшую пятницу «юлаевцы» провели товарищеский матч против «Нефтехимика», в котором одержали победу со счётом 4:2.
Добавим, что все матчи Кубка Республики Башкортостан будут показаны в прямом эфире на нашем телеканале.