ХК «Салават Юлаев» готовится к Кубку Башкортостана

«Салават Юлаев» возьмёт старт в Кубке Республики Башкортостан.За победу в традиционном предсезонном турнире на «Уфа-Арене» будут бороться четыре команды: «Салават Юлаев», «Автомобилист» из Екатеринбурга, магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо». Матчи кубка республики пройдут с 10 по 13 августа.

В четверг «Салават Юлаев» сыграет с «Динамо», начало матча в 19:00. Напомним, что в минувшую пятницу «юлаевцы» провели товарищеский матч против «Нефтехимика», в котором одержали победу со счётом 4:2.

Добавим, что все матчи Кубка Республики Башкортостан будут показаны в прямом эфире на нашем телеканале.

Пока все здоровы. Подходим к турниру в разной форме, в зависимости от того, кто и когда начал тренироваться. Для нас домашний турнир – возможность показать себя.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»
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