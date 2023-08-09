В Уфе прошел заключительный четвертьфинал турнира «Терра Башкирия»

В нем приняли участие 15 жокеев-любителей. Они выступали на лошадях башкирской породы. Если в первые два сезона турнира лучших выявляли среди представителей районов республики, то сейчас лошадей представляют их владельцы. Отбор ведется по олимпийской системе.

Айгиз Тазетдинов из Хайбуллинского района республики занимается конным спортом уже 12 лет. Со своим конём Аланом он вместе уже четвёртый сезон. Айгиз называет Алана своенравным конём с очень сильным характером. В первой скачке Алан не раз был первым по ходу дистанции, но до победы так и не добрался. На финише его опередили. Лошади башкирской породы славятся своей выносливостью, поэтому в этом сезоне организаторы увеличили длину прохождения дистанции. Теперь жокеям нужно преодолеть 2400 метров.

Эта дистанция ещё не до конца изучена, мы привыкли 1600 метров скакать, сейчас – 2400. Немного запутался, растерялся и поздно пустил лошадь, могли, возможно, и первое место занять, чуть не хватило нам с Аланом. Айгиз Тазетдинов, участник «Терра Башкирия-2023» /Хайбуллинский район/

Победил в этой скачке 15-летний Фидан Исхаков из Бурзянском районе. Со своим конём Абрикосом он занимается всего три года. Сам парень закончил девятый класс, а на «Терра Башкирия» планирует забраться максимально высоко.

Шансы хорошо оцениваю на победу, стопроцентно. Нужно тренироваться. Фидан Исхаков, участник «Терра Башкирия-2023» /Бурзянский район/

Во второй скачке сильнейшим стал Алмаз Ганиев из Благоварского района. Победители четвертьфиналов выиграли по 350 тысяч рублей. Общий призовой фонд турнира в этом сезоне составляет 10 миллионов рублей. На ипподроме помимо конноспортивной части проходят концерты и большая развлекательная программа для зрителей.

Хотел заметить 12-13 августа в Баймаке фестиваль «Башкорт Аты», всех ждем на этом фестивале, будет проходить большое количество конноспортивных состязаний и довольно большое количество других видов спорта. Руслан Файзуллин, директор центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»