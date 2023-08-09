Кома и амнезия: в Башкирии подростки отравились аптечными наркотиками

В Стерлитамаке две 16-летние подружки отравились таблетками, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Девочки сказали мамам, что идут гулять. Однако, оказавшись на «безопасном» расстоянии от родителей, они наглотались аптечных наркотиков, после чего отправились развлекаться.

У ночного клуба они встретили своих знакомых, по словам которых девочки проглотили по 10 таблеток и даже предлагали попробовать им. Но знакомые ответили отказом.

Спустя некоторое время подружкам стало плохо. Бригада скорой доставила их в стационар, где одна их них впала в кому, а у другой диагностирована амнезия.