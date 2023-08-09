В Караидельском районе Башкирии прошли спортивно-патриотические сборы

Село Кирзя Караидельского района пятый год подряд становится центром притяжения спортсменов со всей республики. Пятый сезон представители российского союза боевых искусств, а также фехтовальщики, гребцы, легкоатлеты и не только выбирают эту площадку местом для тренировочных сборов и подготовки к новым стартам.

Это не туристический сплав, а прогулка на катере для воспитанников разных спортивных федераций республики в рамках тренировочных сборов. Ребята здесь успевают и готовиться к новому сезону, и отдыхать.

А работы впереди у них много. С сентября стартуют крупные соревнования, которые продлятся весь сезон и той базы, что закладывается уже летом, должно хватить на весь год.

Спортивно-патриотические сборы в поселке Кирзя в Караидельском районе проводятся пятый год подряд. За лето это несколько смен, а всего здесь успевают потренироваться более 700 воспитанников разных спортшкол республики, среди которых призеры и победители турниров от городского до международного уровня, а также дети участников специальной военной операции.

Благодаря поддержке фонда Главы РБ мы имеем возможность более 300 детей подготовить на льготной основе. Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан

Для тренеров здесь чуть ли не идеальные условия для занятий: большой и малый спортивные залы, площадка для тренировок на улице.

Мы приезжаем регулярно, наша команда посещает не менее двух сборов. Много спортсменов удается привезти. Заметно, что с каждым годом условия сборов становятся все лучше и лучше. Ильдар Абулханов, старший тренер Федерации всестилевого каратэ и комбат самообороны Республики Башкортостан

В рамках проекта «горизонты побед» проходят уроки по патриотическому воспитанию, мастер-классы по начальной военной подготовке. Тут же применение полученных навыков в военно-спортивной игре «Зарница».

Задымление полигона и полоса препятствия. Им все нравится. Прошли полосу препятствия вслед за учениками и тренера и им также все понравилось. Игорь Шаймухаметов, председатель Федерации страйкбола Республики Башкортостан

Особый интерес у ребят вызывает страйкбольное оружие, экипировка и специальные пластиковые патроны. А еще возможность все это применить на практике.