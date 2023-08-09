В Караидельском районе Башкирии прошли спортивно-патриотические сборы

Село Кирзя Караидельского района пятый год подряд становится центром притяжения спортсменов со всей республики. Пятый сезон представители российского союза боевых искусств, а также фехтовальщики, гребцы, легкоатлеты и не только выбирают эту площадку местом для тренировочных сборов и подготовки к новым стартам.
Это не туристический сплав, а прогулка на катере для воспитанников разных спортивных федераций республики в рамках тренировочных сборов. Ребята здесь успевают и готовиться к новому сезону, и отдыхать.
А работы впереди у них много. С сентября стартуют крупные соревнования, которые продлятся весь сезон и той базы, что закладывается уже летом, должно хватить на весь год.
Спортивно-патриотические сборы в поселке Кирзя в Караидельском районе проводятся пятый год подряд. За лето это несколько смен, а всего здесь успевают потренироваться более 700 воспитанников разных спортшкол республики, среди которых призеры и победители турниров от городского до международного уровня, а также дети участников специальной военной операции.
Для тренеров здесь чуть ли не идеальные условия для занятий: большой и малый спортивные залы, площадка для тренировок на улице.
В рамках проекта «горизонты побед» проходят уроки по патриотическому воспитанию, мастер-классы по начальной военной подготовке. Тут же применение полученных навыков в военно-спортивной игре «Зарница».
Особый интерес у ребят вызывает страйкбольное оружие, экипировка и специальные пластиковые патроны. А еще возможность все это применить на практике.
Ну а лучшим тестом на выносливость стала сдача норм ГТО. Ребята проверили свои силы в базовых упражнениях комплекса, таких как бег, прыжки в длину, подтягивание на перекладине и отжимание. Лучшие по итогам мероприятия получили медали и грамоты. Впереди новый сезон. В начале сентября в Анапе представители республики выступят на Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В октябре состоится этап турнира для начинающих спортсменов «Юный боец». В ноябре пройдет межрегиональный форум боевых искусств и завершится год международной спартакиадой боевых искусств в Уфе.