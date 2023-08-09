В Роспотребнадзор Башкирии поступают жалобы о продаже сигарет c открытой выкладкой

Республиканское надзорное ведомство продолжает получать жалобы на распространение продукции, содержащей табак и никотин, с открытой выкладкой.

В ведомстве пояснили, что с 1 июня запрещено продавать такую продукцию с открытой выкладкой. Специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии в целях соблюдения антитабачного законодательства подают в отношении нарушителей иски. По результатам такой работы сложилась положительная практика в судебных разбирательствах.

Например, решением Белебеевского районного суда удовлетворены требования о защите интересов неопределенного круга лиц. Суд обязал прекратить розничную торговлю продуктами, содержащими табак или никотин, с открытой выкладкой в одном из магазинов Белебея.

С начала текущего года четыре иска, поданные Роспотребнадзором, удовлетворены. Еще два находятся в судебном производстве.