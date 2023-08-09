В Октябрьском прошел этап конкурса «Лучший по профессии» среди работников ЖКХ

В Октябрьском прошел республиканский этап конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие организовывают уже десятый год подряд.
Там соревнуются лучшие представители этой сферы. В этом году свое мастерство показали 94 победителя зональных этапов конкурса. Коммунальщики состязались в семи номинациях: слесарь-сантехник, оператор котельного оборудования, электрик, сварщик, дворник, тракторист-машинист, а также мастер по благоустройству. Участников ждало два тура: сначала проверяли теоретические знания, затем – практические навыки.
Кроме того, оценивалась технология и качество работ, соблюдение правил и норм безопасности труда при их выполнении, а также время выполнения заданий. Во время награждения лучших в этой отрасли, отметили также самого молодого участника, конкурсанта, у которого наибольший трудовой стаж и того, кто продолжает династию.