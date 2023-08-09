В Октябрьском прошел этап конкурса «Лучший по профессии» среди работников ЖКХ

Кроме того, оценивалась технология и качество работ, соблюдение правил и норм безопасности труда при их выполнении, а также время выполнения заданий. Во время награждения лучших в этой отрасли, отметили также самого молодого участника, конкурсанта, у которого наибольший трудовой стаж и того, кто продолжает династию.