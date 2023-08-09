В Башкирии в ДТП попал автобус с пенсионерами

В Нуримановском районе зарегистрировано дорожное происшествие с участием пассажирского автотранспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

По предварительным данным, инцидент произошел около населенного пункта Красный Ключ на участке дороги Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка. Известно, что 44-летний водитель автобуса марки ПАЗ, двигаясь задним ходом, съехал в кювет и наехал на деревянный забор.

На момент происшествия в салоне находились 29 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Установлено, что пассажиры ехали по маршруту Караидель-Красный Ключ, который включен в программу «Башкирское долголетие». Среди пассажиров были пенсионеры.

На данный момент все пассажиры находятся на территории парка «Красный Ключ». Для их транспортировки к месту назначения направлен резервный автобус.

На месте происшествия работают госавтоинспекторы и представители других служб экстренной помощи.