Без паники: Роспотребнадзор прокомментировал информацию о распространении холеры в водоемах

В социальных сетях активно распространяется информация об обнаруженных несоответствиях проб, взятых из открытых водоемов Уфы и Уфимского района.

Специалисты республиканского Роспотребнадзора уверяют, что поводов для паники нет: в отобранных пробах воды обнаружено присутствие вибрионов V. cholerea non-O1/non-O139, которые относятся к вариантам холерного вибриона, не способным вырабатывать токсины. Такие вибрионы фиксируются ежегодно во время летнего сезона в реках и озерах региона, и не представляют угрозы инфицирования человека, подчеркнули специалисты ведомства.

Центр гигиены и эпидемиологии следит за ситуацией и регулярно проводит анализ качества воды в водоемах, в том числе на обнаружение холерных вибрионов, с интервалом 1 раз в 10 дней в летний период – июль-август.

В ведомстве напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности использования водоемов на пляжах лежит на собственниках этих пляжей.