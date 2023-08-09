Радий Хабиров встретился со студентами российских вузов – выходцами из Башкирии

В военно-патриотическом парке «Патриот» имени героя России Максима Серафимова прошёл форум #ДОМА. Его участниками стали студенты из Башкортостана, которые обучаются в других регионах страны. Организаторы подготовили для своих земляков разнообразную программу. Встретился со студентами и Глава республики Радий Хабиров.
Впервые форум #ДОМА для студентов-выходцев из Башкортостана прошел в Уфе в феврале 2020 года. Инициатором таких встреч стал Глава республики. Ну а главной целью мероприятия была и остаётся демонстрация возможностей, которые родной регион готов предложить дипломированным специалистам после окончания учебы.
И эта цель достигается. За три года сотни выпускников самых престижных вузов страны вернулись домой, и сейчас успешно работают на своей родной земле. У этих ребят всё ещё впереди. Но республика уже готовит для них рабочие места.
Очередной форум #ДОМА собрал в парке «Патриот» более сотни студентов из Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Сургута и других городов, где расположены крупные вузы. Многие из них уже знакомы друг с другом – виделись на предыдущих аналогичных мероприятиях. Встречи с Главой Башкортостана также проводились в МГИМО и в московском полпредстве республики.
Хотя говорили на серьезные темы, встреча проходила в неформальной обстановке, как говорится, без галстуков. Глава региона отметил, что многие крупные промышленные предприятия заинтересованы в локализации высокотехнологичных производств на территории республики. Это позволит в перспективе создать несколько тысяч рабочих мест. Радий Хабиров также поручил Минобрнауки создать реестр организаций, в которых могли бы проходить практику студенты, обучающиеся за пределами Башкортостана.
Студенты смогли задать свои вопросы Главе республики. Будущие специалисты интересовались взаимодействием региона с крупнейшими вузами страны, пропагандой башкирского искусства и творчества в российских регионах, развитием Башкортостана. В завершение участники форума сфотографировались в компании Радия Хабирова и пообещали вскоре снова встретиться. Дома.