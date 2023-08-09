Радий Хабиров встретился со студентами российских вузов – выходцами из Башкирии

В военно-патриотическом парке «Патриот» имени героя России Максима Серафимова прошёл форум #ДОМА. Его участниками стали студенты из Башкортостана, которые обучаются в других регионах страны. Организаторы подготовили для своих земляков разнообразную программу. Встретился со студентами и Глава республики Радий Хабиров.

Впервые форум #ДОМА для студентов-выходцев из Башкортостана прошел в Уфе в феврале 2020 года. Инициатором таких встреч стал Глава республики. Ну а главной целью мероприятия была и остаётся демонстрация возможностей, которые родной регион готов предложить дипломированным специалистам после окончания учебы.

И эта цель достигается. За три года сотни выпускников самых престижных вузов страны вернулись домой, и сейчас успешно работают на своей родной земле. У этих ребят всё ещё впереди. Но республика уже готовит для них рабочие места.

Мы смотрим на вас как на важнейший ресурс развития республики. Сегодня здесь можно комфортно жить, трудиться и достигать определённых высот. Регион развивается очень динамично, занимает лидирующие позиции в стране по многим показателям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очередной форум #ДОМА собрал в парке «Патриот» более сотни студентов из Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Сургута и других городов, где расположены крупные вузы. Многие из них уже знакомы друг с другом – виделись на предыдущих аналогичных мероприятиях. Встречи с Главой Башкортостана также проводились в МГИМО и в московском полпредстве республики.

Хотя говорили на серьезные темы, встреча проходила в неформальной обстановке, как говорится, без галстуков. Глава региона отметил, что многие крупные промышленные предприятия заинтересованы в локализации высокотехнологичных производств на территории республики. Это позволит в перспективе создать несколько тысяч рабочих мест. Радий Хабиров также поручил Минобрнауки создать реестр организаций, в которых могли бы проходить практику студенты, обучающиеся за пределами Башкортостана.

Вы поступили в ведущие вузы страны. Многие, наверное, уже сформировали видение своей дальнейшей карьеры. Мы рады каждой вашей судьбе. Но при этом, конечно, заинтересованы в том, чтобы вы после учёбы вернулись в родной Башкортостан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан