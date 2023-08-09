В России вступил в силу закон о побочных продуктах животноводства

Органическое удобрение может принести как пользу, так и вред, в том числе непоправимый ущерб экологии. Именно поэтому в России вступил в силу закон о побочных продуктах животноводства. В документе прописаны правила хранения и обязательства по лабораторным исследованиям.

1200 дойных буренок дают 12 800 кг молока. А это во много раз меньше, чем навоза. И теперь это удобрение действительно драгоценно, потому что вывозить отходы просто в поле, как раньше, уже нельзя. С 1 марта этого года после вступления в силу нового закона. Он касается юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крупных крестьянско-фермерских хозяйств.

Чтобы навоз или помет отнести к побочным продуктам животноводства, проводится проверка в лабораториях на пестициды и токсичные элементы. Исследуют на гельминты, патогенные кишечные палочки и сальмонеллы. Если эти условия соблюдены, то такой продукт можно использовать как удобрение.

Прописаны в законе и условия хранения побочных продуктов животноводства, чтобы исключить проблемы для окружающей среды. Существуют требования к специализированным площадкам.

Сейчас фермеры привыкают к новым требованиям. В хозяйстве «Нурис» имеющееся богатство ценят, потому заключили договор с Федеральным центром охраны здоровья животных. Исследования прошли, теперь разрабатывают условия для переработки и хранения.