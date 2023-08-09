В Уфе завершился самый массовый турнир по пляжному волейболу за всю историю Башкирии

Он был проведён Федерацией волейбола Башкортостана и волейбольным клубом «Урал». На протяжении месяца сильнейшие «пляжники» нашего региона выявляли лучшего: юноши, девушки, мужчины, женщины и ветеранские команды. Всего на Кашкадане за этот месяц выступили 350 спортсменов.
Оксана Каримова и Алина Багаутдинова не первый год играют в паре. Сейчас девушки выступают уже по ветеранским соревнованиям 35+. На «Кубке Урала» Оксана Каримова сыграла в трёх дисциплинах: женский и ветеранский турниры, а также микст. Везде Оксана одержала победу, что помогло спортсменке завоевать ещё и первое место в общем зачёте Кубка Урала.
Диана Рахимова занялась волейболом не так давно – восемь лет назад. Почти сразу пришла и в пляжку. Сейчас спортсменка тоже выступает по ветеранам
По итогам каждого турнира составлялся рейтинг участников в зависимости от их игры на соревнованиях. Далее был составлен итоговый рейтинг топ-10 у мужчин и женщин. В женском зачёте сильнейшей стала Оксана Каримова, набравшая 1520 очков, у мужчин Алмаз Тазетдинов – 1280.
Отдельные соревнования прошли и у девушек и юношей до 18 лет. Для многих из них пляжный волейбол - новый вид спорта, они приходят сюда из «классики». Но «пляжка» захватывает новеньких, и спортсмена хочется оставаться здесь. Тренируются юные волейболисты как раз на «Кашкадане», стабильно на занятия ходит около 10 человек.
Спортсмены получили памятные призы, а победители и призеры рейтинга – форму волейбольного клуба «Урал» и профессиональные мячи.