В Уфе завершился самый массовый турнир по пляжному волейболу за всю историю Башкирии

Он был проведён Федерацией волейбола Башкортостана и волейбольным клубом «Урал». На протяжении месяца сильнейшие «пляжники» нашего региона выявляли лучшего: юноши, девушки, мужчины, женщины и ветеранские команды. Всего на Кашкадане за этот месяц выступили 350 спортсменов.

Оксана Каримова и Алина Багаутдинова не первый год играют в паре. Сейчас девушки выступают уже по ветеранским соревнованиям 35+. На «Кубке Урала» Оксана Каримова сыграла в трёх дисциплинах: женский и ветеранский турниры, а также микст. Везде Оксана одержала победу, что помогло спортсменке завоевать ещё и первое место в общем зачёте Кубка Урала.

Турнир проходит в хорошей обстановке, всегда есть судьи. Так как я участвую на всероссийских, из Кобуса недавно приехали, нас там уже обслуживали. Оксана Каримова, победитель турнира по пляжному волейболу «Кубок Урала»

Диана Рахимова занялась волейболом не так давно – восемь лет назад. Почти сразу пришла и в пляжку. Сейчас спортсменка тоже выступает по ветеранам

Пляжный волейбол – это потрясающий летний вид спорта, песок, солнце, друзья, загар. Всё располагает к общению, ощущение, что ты каждый день на море отдыхаешь. Диана Рахимова, участница турнира по пляжному волейболу «Кубок Урала»

По итогам каждого турнира составлялся рейтинг участников в зависимости от их игры на соревнованиях. Далее был составлен итоговый рейтинг топ-10 у мужчин и женщин. В женском зачёте сильнейшей стала Оксана Каримова, набравшая 1520 очков, у мужчин Алмаз Тазетдинов – 1280.

Участников много, в общей сложности более 350 человек, это большой результат, много детских команд, которые попробовали себя в дисциплинах. Рекордный турнир для ветеранов. Очень приятно, что приезжает так много людей. Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан

Отдельные соревнования прошли и у девушек и юношей до 18 лет. Для многих из них пляжный волейбол - новый вид спорта, они приходят сюда из «классики». Но «пляжка» захватывает новеньких, и спортсмена хочется оставаться здесь. Тренируются юные волейболисты как раз на «Кашкадане», стабильно на занятия ходит около 10 человек.

Ответственность повышается тем, что всего два игрока, приходится брать больше на себя. Он сам играющий и в классику, и в пляжке. Готовимся на Кашкадане, тренировки проходят каждый день. Тренер – Валерий Набиулин. Владислава Буяк, серебряный призёр турнира по пляжному волейболу «Кубок Урала»