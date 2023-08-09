Бойцы мотострелкового полка из Башкирии осваивают управление бронеавтомобилями в зоне СВО

Один из воинов батальона из Башкирии имени Героя Советского Союза генерал-майора Тагира Кусимова с позывным «Акмулла» осваивает навыки управления бронированным модульным автомобилем «Урал». Военный рассказал о своем участии в тактических занятиях на полигоне боевого слаживания в Самарской области, где находится его подразделение мотострелкового полка «Башкортостан».

По его словам, машиной легко управлять. Главное – чувствовать ее габариты, и знать, как пользоваться панелью управления. В салоне есть система пожаротушения и место для пулеметчика. «Акмулла» заверил, что готов работать за рулем этого броневика на передовой.

Механик-водитель рассказал, что сам он родом из Зилаирского района Башкирии, работал в отделе кадров районной администрации. Хотя он ранее не служил, решил присоединиться к батальону имени Тагира Кусимова сразу после его формирования.

Он поделился, что заключил контракт с министерством обороны не из-за денег. Для него большая честь быть частью мотострелкового полка «Башкортостан», а защита Родины – это главное. Его семья полностью поддержала его решение. Он уверен, что его место – на передовой.

В настоящее время он и его сослуживцы продолжают обучение тактическому вождению. Это сложная задача. К примеру, нужно уметь «мягко» преодолевать пересеченную местность, также необходимо учесть угрозу фугаса, мин и бронебойных снарядов.

«Акмулла» уверен в своем выборе стать солдатом. В ходе боевого слаживания им приходится усердно работать, но все они понимают, что успех в обучении напрямую связан с безопасностью собственных жизней и жизнью товарищей.

Боец рассказал, что у него четверо детей, и старший сын скоро пойдет служить по призыву. Победа будет за нами! Важно не бояться, уверен "Акмулла".