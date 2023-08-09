Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Стерлибашевском районе

Где разместят один из филиалов парка «Патриот» и восстановят заброшенный сельский клуб? Глава Башкортостана побывал с рабочей поездкой в Стерлибашевском районе. Руководитель региона осмотрел социальные объекты, а также предприятие, которое обеспечивает тепло, занимается ремонтом и уборкой дорог. Навести порядок Радий Хабиров поручил в неиспользуемом здании – маршрут внепланово прошёл через деревню Ибракаево.
Визит главы республики в заброшенное здание бывшего сельского клуба оказался внезапным. Маршрут Радия Хабирова по Стерлибашевскому району прошёл через деревню Ибракаево внепланово. Руководитель региона поручил как можно скорее отремонтировать и использовать постройку. Работы начнутся уже на следующей неделе. В обновлённом здании дополнительно разместят ФАП и библиотеку.
Объект будет обеспечивать теплом местное предприятие. В Стерлибашевском районе работает «Жилкомсервис» – организация отвечает за уборку, ремонт дорог, а также отопление социальных объектов.
Опытом поделились руководители муниципалитетов региона. В Стерлибашево прошёл семинар-совещание с главами поселений. Одна из важных тем – социальная.
На вопрос мальчики отвечают настороженно. Для детей человек, вошедший в полутёмную комнату во время сеанса релаксации, просто незнакомый дядя. Глава республики посмотрел, как проходят реабилитацию ребята из Ишимбайского, Миякинского, Бижбулякского, Стерлитамакского и Фёдоровского районов. Заезды длятся две недели. В это время физические упражнения, курсы массажа, релаксации. Совмещают приятное с полезным. Детям занятия нравятся. Почти так же, как шоколадки.
Реабилитационный центр открыли год назад. Прежде в здании располагалась поликлиника, некоторое время объект пустовал. В планах – благоустроить и окружающую территорию. Внимание к особенным детям всегда особое. В лагере «Орлёнок» возвели новый корпус. Отдельно оборудовали одно из помещений как инклюзивное. Всего 13 комнат на 49 человек. Во время обхода глава республики допустил, что территория лагеря может стать площадкой для создания филиала парка «Патриот».