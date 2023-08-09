Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Стерлибашевском районе

Где разместят один из филиалов парка «Патриот» и восстановят заброшенный сельский клуб? Глава Башкортостана побывал с рабочей поездкой в Стерлибашевском районе. Руководитель региона осмотрел социальные объекты, а также предприятие, которое обеспечивает тепло, занимается ремонтом и уборкой дорог. Навести порядок Радий Хабиров поручил в неиспользуемом здании – маршрут внепланово прошёл через деревню Ибракаево.

Визит главы республики в заброшенное здание бывшего сельского клуба оказался внезапным. Маршрут Радия Хабирова по Стерлибашевскому району прошёл через деревню Ибракаево внепланово. Руководитель региона поручил как можно скорее отремонтировать и использовать постройку. Работы начнутся уже на следующей неделе. В обновлённом здании дополнительно разместят ФАП и библиотеку.

С 2019 года в деревне нет ни одного социального объекта, поэтому важно быстро отремонтировать здание. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Объект будет обеспечивать теплом местное предприятие. В Стерлибашевском районе работает «Жилкомсервис» – организация отвечает за уборку, ремонт дорог, а также отопление социальных объектов.

Мы работаем над тем, чтобы в каждом районе были эффективные предприятия по обслуживанию улиц и ремонту дорог. Помогаем обновлять технический парк. Важно, чтобы в населённых пунктах были чистота и порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Опытом поделились руководители муниципалитетов региона. В Стерлибашево прошёл семинар-совещание с главами поселений. Одна из важных тем – социальная.

На вопрос мальчики отвечают настороженно. Для детей человек, вошедший в полутёмную комнату во время сеанса релаксации, просто незнакомый дядя. Глава республики посмотрел, как проходят реабилитацию ребята из Ишимбайского, Миякинского, Бижбулякского, Стерлитамакского и Фёдоровского районов. Заезды длятся две недели. В это время физические упражнения, курсы массажа, релаксации. Совмещают приятное с полезным. Детям занятия нравятся. Почти так же, как шоколадки.