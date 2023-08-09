Из Уфы отправилась третья группа добровольцев для батальона им. Героя России Алмаза Сафина

Сегодня из Уфы отправилась третья группа бойцов для добровольческого батальона имени Героя России Алмаза Сафина. До этого более полусотни ребят уже уехали на боевое слаживание. Число желающих подписать контракт растет, приходят односельчане, друзья. Так, сегодня на слаживание поехали отец и сын, решившие отстоять Родину вместе.

Зачем туда идут добровольцы? Это патриотизм, защита Отечества, не только денежные вопросы.

Борис Гордеев, начальник Центрального штаба формирования батальонов Республики Башкортостан

Напомним, заключить контракт могут граждане России в возрасте до 65, в том числе те, кто не проходил военную службу, но имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Каждый кандидат проходит обследование и медкомиссию. Также учитывается желание добровольца на ведение службы в определенных подразделениях.

Набор продолжается, мы комплектует не только именные батальоны. Мы в любом случае будем поддерживать их численность. Желающих проходить службу в конкретных воинских частях мы всегда готовы оформить именно туда.

Сергей Родинко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Уфы
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