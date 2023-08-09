Из Уфы отправилась третья группа добровольцев для батальона им. Героя России Алмаза Сафина

Сегодня из Уфы отправилась третья группа бойцов для добровольческого батальона имени Героя России Алмаза Сафина. До этого более полусотни ребят уже уехали на боевое слаживание. Число желающих подписать контракт растет, приходят односельчане, друзья. Так, сегодня на слаживание поехали отец и сын, решившие отстоять Родину вместе.
Напомним, заключить контракт могут граждане России в возрасте до 65, в том числе те, кто не проходил военную службу, но имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Каждый кандидат проходит обследование и медкомиссию. Также учитывается желание добровольца на ведение службы в определенных подразделениях.