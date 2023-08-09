Из Уфы отправилась третья группа добровольцев для батальона им. Героя России Алмаза Сафина

Набор продолжается, мы комплектует не только именные батальоны. Мы в любом случае будем поддерживать их численность. Желающих проходить службу в конкретных воинских частях мы всегда готовы оформить именно туда.

Сергей Родинко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Уфы