Радий Хабиров поздравил коллектив ИСК Уфы с 65-летием предприятия

Инвестиционно-строительный комитет Уфы отмечает свое 65-летие. Торжественное мероприятие по случаю масштабной юбилейной даты прошло в городском дворце культуры. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил достижения компании и вручил ряду сотрудников государственные награды.
245 социально значимых объектов – предприятие было создано как основной городской застройщик и генподрядчик. ИСК возвел кардиоцентр, роддом №4, дворец «Уфа-Арена», СОК «Биатлон», ипподром «Акбузат», монумент Дружбы и памятник А. Матросову. Сейчас компания строит микрорайоны «Затон-Восточный», «Нестеровский» и «Йондоз». Радий Хабиров отметил, что Инвестиционно-строительный комитет – гордость Уфы, является одной из ведущих строительных компаний.
По итогам прошлого года, согласно данным Единого реестра застройщиков, компания входит в топ-10 застройщиков республики по объемам строительства и ввода в эксплуатацию готового жилья. В рамках торжественного мероприятия руководство предприятия ознакомило Радия Хабирова с проектами комплексной застройки Уфы.