Радий Хабиров поздравил коллектив ИСК Уфы с 65-летием предприятия

Инвестиционно-строительный комитет Уфы отмечает свое 65-летие. Торжественное мероприятие по случаю масштабной юбилейной даты прошло в городском дворце культуры. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил достижения компании и вручил ряду сотрудников государственные награды.

245 социально значимых объектов – предприятие было создано как основной городской застройщик и генподрядчик. ИСК возвел кардиоцентр, роддом №4, дворец «Уфа-Арена», СОК «Биатлон», ипподром «Акбузат», монумент Дружбы и памятник А. Матросову. Сейчас компания строит микрорайоны «Затон-Восточный», «Нестеровский» и «Йондоз». Радий Хабиров отметил, что Инвестиционно-строительный комитет – гордость Уфы, является одной из ведущих строительных компаний.

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилеем компании и, конечно, с наступающим профессиональным праздником – Днём строителя! Желаю всей команде ИСК дальнейшего роста и процветания. Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан