В Уфе прошла встреча Клуба инноваторов, посвященная развитию отрасли БПЛА

Участниками мероприятия стали порядка 50 молодых разработчиков, в числе которых студенты и предприниматели со всей республики. В качестве приглашенного эксперта – директор управления Кумертауского авиационного производственного предприятия, который поделился трендами и перспективами развития беспилотной авиации.

Также рассказали и о беспилотной гражданской авиации и мерах поддержки проектов в области БПЛА. Завершилось мероприятие питч-сессией, в рамках которой эксперты заслушали проекты молодых разработчиков. По итогам презентаций они получили экспертную оценку, а также советы, в каких программах можно принять участие для получения грантовой поддержки.