В Уфе прошла встреча Клуба инноваторов, посвященная развитию отрасли БПЛА

Участниками мероприятия стали порядка 50 молодых разработчиков, в числе которых студенты и предприниматели со всей республики. В качестве приглашенного эксперта – директор управления Кумертауского авиационного производственного предприятия, который поделился трендами и перспективами развития беспилотной авиации.
Также рассказали и о беспилотной гражданской авиации и мерах поддержки проектов в области БПЛА. Завершилось мероприятие питч-сессией, в рамках которой эксперты заслушали проекты молодых разработчиков. По итогам презентаций они получили экспертную оценку, а также советы, в каких программах можно принять участие для получения грантовой поддержки.
Одна из разработок привлекла внимание своей универсальностью. Это роботизированная платформа, которая может использоваться в различных областях деятельности, включая гражданское и военное применение. Она оснащена системой искусственного зрения, которая обеспечивает обнаружение объектов на изображении, а также средствами управления движения робота. И, конечно же, системой геопозиционирования для навигации на местности.