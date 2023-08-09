В Башкирии 1 сентября начнется эксперимент по партнерскому исламскому финансированию

Башкортостан вошёл в число четырех пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнется двухлетний эксперимент по партнерскому исламскому финансированию. В список также вошли Дагестан, Татарстан и Чечня. Цель проекта – протестировать исламскую финансовую модель в тех регионах, где проживает большое число мусульман и где уже по сути работают исламские финансовые структуры.