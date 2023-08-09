В Башкирии 1 сентября начнется эксперимент по партнерскому исламскому финансированию

Башкортостан вошёл в число четырех пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнется двухлетний эксперимент по партнерскому исламскому финансированию. В список также вошли Дагестан, Татарстан и Чечня. Цель проекта – протестировать исламскую финансовую модель в тех регионах, где проживает большое число мусульман и где уже по сути работают исламские финансовые структуры.

Регулировать все процессы будет Банк России. Исламский банк, соблюдая принципы шариата, будет выступать не кредитором, а проектным инвестором. Инвестирует в бизнес, разделяя как риски, так и прибыль.

Для республики это, безусловно, очень важный момент. Принятие федерального закона позволит нам привлечь новые инвестиции, причем значительные инвестиции из стран Ближнего Востока, потому что эти инвестиции будут вкладываться в соответствии с теми этическими нормами и правилами, которые предписывают законы партнерского исламского финансирования.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Надо сейчас расширять поле возможностей, открывать новые инструменты. В РФ сейчас открывается столько коммерческих банков, а это возможности. Если хорошо себя зарекомендовать – будут инвестиции.

Александр Торшин, член рабочей группы Центрального Банка России по партнёрскому финансированию
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