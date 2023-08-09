«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом домашнего предсезонного турнира

Завтра в столице Башкортостана начнется «Кубок Республики Башкортостан», который в прямом эфире будет транслировать телеканал БСТ. На этот раз на занятие пустили не только журналистов, но и болельщиков юлаевцев.

Больше десяти лет уфимский «Салават Юлаев» не проводил открытых для болельщиков тренировок. Мероприятие привлекло прежде всего детей, чьим родителям гораздо тяжелее было выбраться в «Уфа-Арену» в разгар рабочего дня. Главным любимцем публики стал Илья Ежов, которому даже подарили игрушечного ёжика.

Классно, конечно. Это добавляет эмоций. Было слышно только, как Ежову аплодировали. Павел Коледов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Сейчас в распоряжении тренерского штаба пять полноценных пятерок и три вратаря. Отдельно от основной группы занимаются Данил Алалыкин и Николай Кулемин. Они восстанавливаются после повреждений и на кубке республики не сыграют. В турнире, помимо «Салавата», принимают участие «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Динамо» из Москвы и «Металлург» из Магнитогорска.

У них у всех стиль игры разный. Команды с хорошим подбором игроков, команды топ-уровня. Каждый матч будет интересным. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

У «Салавата» новое ударное атакующее сочетание: вместе с Сергеем Шмелёвым и Александром Хмелевским тренируется новичок – Александр Шаров. Во второй тройке наставники собрали Вячеслава Лещенко, Матвея Гуськова и Алексея Пустозёрова.

Замечательно, все очень нравится, организация на высшем уровне. Город тоже потрясающий, закаты какие-то вообще волшебные. Александр Шаров, нападающий ХК «Салават Юлаев»