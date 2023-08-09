«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом домашнего предсезонного турнира

Завтра в столице Башкортостана начнется «Кубок Республики Башкортостан», который в прямом эфире будет транслировать телеканал БСТ. На этот раз на занятие пустили не только журналистов, но и болельщиков юлаевцев.
Больше десяти лет уфимский «Салават Юлаев» не проводил открытых для болельщиков тренировок. Мероприятие привлекло прежде всего детей, чьим родителям гораздо тяжелее было выбраться в «Уфа-Арену» в разгар рабочего дня. Главным любимцем публики стал Илья Ежов, которому даже подарили игрушечного ёжика.
Сейчас в распоряжении тренерского штаба пять полноценных пятерок и три вратаря. Отдельно от основной группы занимаются Данил Алалыкин и Николай Кулемин. Они восстанавливаются после повреждений и на кубке республики не сыграют. В турнире, помимо «Салавата», принимают участие «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Динамо» из Москвы и «Металлург» из Магнитогорска.
У «Салавата» новое ударное атакующее сочетание: вместе с Сергеем Шмелёвым и Александром Хмелевским тренируется новичок – Александр Шаров. Во второй тройке наставники собрали Вячеслава Лещенко, Матвея Гуськова и Алексея Пустозёрова.
До начала сезона команду еще могут пополнить новички. «Салават» ведет переговоры со шведским нападающим Мальте Стрёмваллем. Все матчи «Кубка Республики Башкортостан» с участием «Салавата Юлаева» вы сможете увидеть в прямом эфире телеканала БСТ.