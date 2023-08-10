В Башкирии 18-летний нарушитель ПДД лишился автомобиля и получил 5 суток ареста

Утром в Аскинском районе Башкирии экипаж ДПС попытался остановить нарушителя, который передвигался на затонированном автомобиле марки «Жигули». Однако водитель автомобиля «ВАЗ-2110» только ускорил движение, и автоинспекторы начали преследование. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Он сообщил, что во время погони нарушитель подвергал опасности жизни других участников дорожного движения: он многократно пересекал разделительную полосу, игнорировал красный свет светофора и выполнял опасные маневры на территории населенного пункта.

В Аскино был отправлен дополнительный патрульный экипаж. Один из полицейских на перекрестке припарковал служебное авто на дороге, перекрыв путь нарушителю, и вышел на дорогу, готовясь использовать служебное оружие для того, чтобы остановить автомобиль нарушителя. Однако «ВАЗ» промчался мимо. Сотрудник полиции сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельно выстрелил в заднее колесо «Жигулей».

Водитель продолжал движение с пробитой шиной. Однако на одной из улиц он не смог справиться с управлением транспортным средством – машину занесло, и он был задержан сотрудниками ДПС.

Как выяснилось, за рулем авто сидел 18-летний местный житель без водительских прав. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение без прав и страховки. Проверка показала, что молодой человек был трезв. Составлено девять административных протоколов, в том числе за управление без водительских прав и движение по встречной полосе, а также за неповиновение полицейским.

Районный суд назначил нарушителю наказание в виде пяти суток административного ареста за это правонарушение. Транспортное средство отправлено на специализированную автостоянку.