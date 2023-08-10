В Уфе автомобиль сбил ребенка на самокате

Накануне 45-летний водитель автомобиля модели «Датсун Он-До» двигался по внутренней территории жилого комплекса, расположенного на улице Маршала Жукова, дом 11/2.

Во время движения он совершил наезд на малолетнего пешехода, который управлял самокатом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, в результате данного дорожного происшествия бригада скорой помощи госпитализировала 6-летнего мальчика.

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.