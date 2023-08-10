В Башкирии разыскивают многодетную мать с полумиллионным долгом по алиментам

В Башкирии разыскивают 35-летнюю Гульфиру Иноземцеву, проживающую в Шаранском районе республики. Женщина на протяжении долгого времени не выполняла своих обязательств по выплате алиментов для пятерых своих детей. Сумма ее задолженности превышает 500 тысяч рублей, информирует пресс-служба ГУФССП России по республике.

Известно, что ранее в отношении этой гражданки было инициировано исполнительное производство для взыскания суммы долга. Тем не менее, женщина не исполнила решение суда и давно скрывается.

Предполагается, что в настоящее время горе-мать находится на территории Буздякского района. Выезд за пределы страны ей ограничен.

Представители ведомства обратились к гражданам, владеющим какой-либо информацией о местонахождении Гульфиры Иноземцевой, с просьбой сообщить в дежурную часть по следующим телефонам: 8 (987) 587 26 16, +7 (347) 273-56-40.