Уфу посетила представитель музея-заповедника Юрия Гагарина

Уфу посетила представитель Объединенного мемориального музея-заповедника Юрия Гагарина Леся Ходыкина. Она встретилась с руководством Федерации космонавтов Башкортостана. Стороны обсудили сотрудничество в части патриотического воспитания школьников и молодёжи и участие ребят в олимпиадном движении и конкурсах. В марте следующего года каждый заинтересовавшийся сможет принять участие.