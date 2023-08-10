Баймак и Верхотор в Башкирии – победители конкурса проектов создания комфортной городской среды

Город Баймак и село Верхотор Ишимбайского района стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На их реализацию республика получит более 138 миллионов рублей.

В Ишимбайском районе будет реализован проект «Верхотор – театр времени» за 66 миллионов, на остальные средства воплотят в жизнь проект «Вольный берег» в Баймаке. Концепция подразумевает благоустройство парка культуры и отдыха имени Салавата Юлаева. Это общественное пространство является излюбленным местом отдыха горожан. Здесь также занимаются спортом молодёжь и подростки. Всего республика подала на конкурс семь заявок.