В Башкирии в качестве самозанятых зарегистрировано более 2,5 тысяч несовершеннолетних

По информации пресс-службы УФНС России по Башкирии, налог на профессиональный доход (НПД) на территории республики функционирует уже более трех лет. Интерес к этому режиму продолжает расти. По состоянию на 1 августа 2023 года количество граждан, зарегистрированных в качестве плательщиков НПД, составляет более 158 тысяч человек.

Наибольшее количество самозанятых оказывают различные услуги: транспортные перевозки, маркетинг и реклама, строительство, а также услуги парикмахерских и салонов красоты. Простой порядок регистрации в качестве плательщика НПД привлекает и несовершеннолетних граждан. На текущий момент в республике таких самозанятых на учете в налоговых органах состоит 2609 человек. Большинство из них заняты в сфере доставки.