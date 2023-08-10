В Башкирии в качестве самозанятых зарегистрировано более 2,5 тысяч несовершеннолетних

По информации пресс-службы УФНС России по Башкирии, налог на профессиональный доход (НПД) на территории республики функционирует уже более трех лет. Интерес к этому режиму продолжает расти. По состоянию на 1 августа 2023 года количество граждан, зарегистрированных в качестве плательщиков НПД, составляет более 158 тысяч человек.
Наибольшее количество самозанятых оказывают различные услуги: транспортные перевозки, маркетинг и реклама, строительство, а также услуги парикмахерских и салонов красоты. Простой порядок регистрации в качестве плательщика НПД привлекает и несовершеннолетних граждан. На текущий момент в республике таких самозанятых на учете в налоговых органах состоит 2609 человек. Большинство из них заняты в сфере доставки.
Особенностью НПД является его доступность для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят собственные товары или предоставляют услуги без наемных работников. Ограничение на годовой доход для этого режима налогообложения составляет 2,4 миллиона рублей. Режим имеет комфортную ставку, упрощенную процедуру регистрации и удобное администрирование. Для регистрации достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог», сделать селфи и скан паспорта.