В Башкирии формируют второй батальон имени Салавата Юлаева

В своем обращении он отметил, что батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в ноябре прошлого года, и сегодня успешно выполняет поставленные перед ним задачи на территории проведения спецоперации. Но ежедневно в общественный штаб поступают звонки от добровольцев, желающих стать частью этого батальона. Принято решение о формировании второго батальона, который будет действовать в структуре войск национальной гвардии, подчеркнул Артур Юмагужин.