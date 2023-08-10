В Башкирии формируют второй батальон имени Салавата Юлаева

В Башкирии приступили к формированию второго батальона имени Салавата Юлаева. Автором инициативы является полковник МВД в отставке Артур Юмагужин.
В своем обращении он отметил, что батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в ноябре прошлого года, и сегодня успешно выполняет поставленные перед ним задачи на территории проведения спецоперации. Но ежедневно в общественный штаб поступают звонки от добровольцев, желающих стать частью этого батальона. Принято решение о формировании второго батальона, который будет действовать в структуре войск национальной гвардии, подчеркнул Артур Юмагужин.
Желающие вступить в ряды второго батальона имени Салавата Юлаева могут обратиться в штаб подразделения, расположенный по адресу: г. Уфа, бульвар Славы, 6 (здание ДОСААФ). Также уточнить всю необходимую информацию можно по номеру телефона: +7(987)023-76-00.
Возраст потенциальных кандидатов не должен превышать 55 лет, и они должны иметь хорошую физическую форму.
Фото: стоп-кадр видео телеграм-канала «Башкирский батальон особого назначения имени Салавата Юлаева»