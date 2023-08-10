Врачи Башкирии провели пострадавшему в ДТП подростку трепанацию черепа

В Ишимбае бригада врачей городской больницы провела серьёзную операцию 16-летнему подростку, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии.  

Фото №1 - Врачи Башкирии провели пострадавшему в ДТП подростку трепанацию черепа

Молодой человек получил тяжёлую черепно-мозговую травму, которая требовала немедленной помощи. Врачи провели костно-пластическую трепанацию черепа с удалением эпидуральной гематомы.  

Стабилизация и спасение пострадавшего требовали моментальной, согласованной и четко скоординированной работы бригады нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов, хирургов и врачей отделения лучевой диагностики. Сразу после поступления пациенту сделали КТ, выявили острую эпидуральную гематому в области левого полушария головного мозга. Гематома оказывала выраженное смещение и с давление мозга в черепной коробке, малейшая задержка в оказании помощи могла привести к осложнениям и неблагоприятному исходу. В связи с этим бригадой врачей было принято решение о проведении немедленной операции в ночное время.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

Сейчас подросток идёт на поправку.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии