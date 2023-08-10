Врачи Башкирии провели пострадавшему в ДТП подростку трепанацию черепа

Стабилизация и спасение пострадавшего требовали моментальной, согласованной и четко скоординированной работы бригады нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов, хирургов и врачей отделения лучевой диагностики. Сразу после поступления пациенту сделали КТ, выявили острую эпидуральную гематому в области левого полушария головного мозга. Гематома оказывала выраженное смещение и с давление мозга в черепной коробке, малейшая задержка в оказании помощи могла привести к осложнениям и неблагоприятному исходу. В связи с этим бригадой врачей было принято решение о проведении немедленной операции в ночное время.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ