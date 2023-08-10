Мэр Уфы: в этом году в летних лагерях отдохнули почти 29 тысяч детей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале подвел предварительные итоги летней оздоровительной кампании.

Он сообщает, что в течение трех смен в различных учреждениях отдыха, включая пришкольные, оздоровительные, трудовые, а также загородные лагеря, отдохнуло более 28 700 детей. Этот показатель превышает прошлогодний на 326 человек. Особое внимание уделялось детям из семей участников СВО, отметил мэр Уфы.

По словам Ратмира Мавлиева, в планах – увеличение количества детей, которые будут иметь возможность отдыхать в таких учреждениях. В этих целях будут привлекаться дополнительные инвестиции.

В качестве примера он рассказал о реализации федерального проекта в лагере «Чайка». Этот лагерь теперь функционирует круглый год.