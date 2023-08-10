Слепого музыканта прогоняют с улиц Стерлитамака

Александр Данилов рассказал, что ему нужна подработка. Мечтает трудиться в колл-центре, но туда его не берут. Поэтому в свободное время он выходит на улицы города и поет. Это приносит прохожим радость, а певцу – небольшой заработок. Однако творчество Александра нравится не всем. Администрация торгового рынка попросила удалиться молодого человека.