В нацпарке «Башкирия» в объектив камеры попал медвежонок-альбинос

В национальном парке «Башкирия» впервые в объектив камеры видеонаблюдения попал белый медвежонок. В пресс-службе заповедника рассказали, что это бурый медвежонок – его родители коричневого цвета. Но из-за недостатка в коже и шерсти пигмента меланина малыш появился на свет альбиносом.

У медведей-альбиносов должны быть розовые носы, однако у Умки из башкирского национального парка он черный.

Еще одно видео разместили в социальных сетях жители Караидельского района. Маленький медвежонок вышел прямо на дорогу. По словам очевидцев, он немного прихрамывал. Но испугавшись, убежал.