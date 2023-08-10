В нацпарке «Башкирия» в объектив камеры попал медвежонок-альбинос

В национальном парке «Башкирия» впервые в объектив камеры видеонаблюдения попал белый медвежонок. В пресс-службе заповедника рассказали, что это бурый медвежонок – его родители коричневого цвета. Но из-за недостатка в коже и шерсти пигмента меланина малыш появился на свет альбиносом.
У медведей-альбиносов должны быть розовые носы, однако у Умки из башкирского национального парка он черный.
Еще одно видео разместили в социальных сетях жители Караидельского района. Маленький медвежонок вышел прямо на дорогу. По словам очевидцев, он немного прихрамывал. Но испугавшись, убежал.
По данным Минэкологии РБ, в республике обитает около 2000 медведей. Самая высокая плотность бурых косолапых – в национальном парке «Башкирия».