12 школьников из Башкирии представят республику на Международном культурном форуме

12 башкирских школьников представят республику на Международном культурном форуме. Он пройдет в Новой Третьяковке в Москве. В делегацию из Башкортостана вошли победители различных конкурсов и участники творческих проектов.
Урал Усманов и Артур Рамазанов, воспитанники телеканала «Тамыр», уже имеют за плечами телевизионный опыт. Как и десять других участников делегации из Башкортостана, они стали победителями творческого конкурса. Теперь ребята отправляются в Москву презентовать собственные проекты.
II Международный детский культурный форум предоставит школьникам со всей страны возможности для творчества. Ребят ждут встречи с именитыми деятелями культуры, мастер-классы, лекции и хакатон. Также предусмотрены экскурсии по знаковым местам столицы.
На форуме подведут итоги конкурса детских проектов. В прошлый раз его выиграл уфимец Арсений Гайнуллин и его подборка вещей, которые необходимо сделать в Приволжье. В этом году за призы поборются юные телевизионщики, актеры, музыканты, танцоры и художники. Для многих из них приглашение на мероприятие подобного масштаба стало сюрпризом.
Международный детский культурный форум стартует 10 августа. Вместе с башкирскими школьниками в нем примут участие юные таланты со всей России, а также из 13 зарубежных стран. И для каждого из них это уникальная возможность обменяться смелыми новаторскими идеями. А после – претворить их в жизнь.