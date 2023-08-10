12 школьников из Башкирии представят республику на Международном культурном форуме

12 башкирских школьников представят республику на Международном культурном форуме. Он пройдет в Новой Третьяковке в Москве. В делегацию из Башкортостана вошли победители различных конкурсов и участники творческих проектов.

Урал Усманов и Артур Рамазанов, воспитанники телеканала «Тамыр», уже имеют за плечами телевизионный опыт. Как и десять других участников делегации из Башкортостана, они стали победителями творческого конкурса. Теперь ребята отправляются в Москву презентовать собственные проекты.

Я выбрал актерское мастерство, потому что мне нравится играть на камеру и играть какие-то роли. И хочу еще больше сниматься в фильмах и сериалах.

Урал Усманов, воспитанник детско-юношеского телеканала «Тамыр»

II Международный детский культурный форум предоставит школьникам со всей страны возможности для творчества. Ребят ждут встречи с именитыми деятелями культуры, мастер-классы, лекции и хакатон. Также предусмотрены экскурсии по знаковым местам столицы.

Фото №1 - 12 школьников из Башкирии представят республику на Международном культурном форуме

В культурной программе дети посетят Пушкинский музей, цирк на проспекте Вернадского и другие культурные заведения.

Ильшат Сагитов, директор среднего специального музыкального колледжа г. Уфы

На форуме подведут итоги конкурса детских проектов. В прошлый раз его выиграл уфимец Арсений Гайнуллин и его подборка вещей, которые необходимо сделать в Приволжье. В этом году за призы поборются юные телевизионщики, актеры, музыканты, танцоры и художники. Для многих из них приглашение на мероприятие подобного масштаба стало сюрпризом.

Пенальти

Я сначала вообще ничего не поняла. Я когда узнала об этом, была в шоке. Просто ходила с этими мыслями, думала: «Что? Какая Москва?». Но потом все объяснили мне, разъяснили, ладно, я согласилась. Подумала, ничего себе, такая честь.

Регина Хафизова, ученица детского колледжа искусств им. Валеева г. Сибая

Международный детский культурный форум стартует 10 августа. Вместе с башкирскими школьниками в нем примут участие юные таланты со всей России, а также из 13 зарубежных стран. И для каждого из них это  уникальная возможность обменяться смелыми новаторскими идеями. А после – претворить их в жизнь.

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