12 школьников из Башкирии представят республику на Международном культурном форуме

12 башкирских школьников представят республику на Международном культурном форуме. Он пройдет в Новой Третьяковке в Москве. В делегацию из Башкортостана вошли победители различных конкурсов и участники творческих проектов.

Урал Усманов и Артур Рамазанов, воспитанники телеканала «Тамыр», уже имеют за плечами телевизионный опыт. Как и десять других участников делегации из Башкортостана, они стали победителями творческого конкурса. Теперь ребята отправляются в Москву презентовать собственные проекты.

Я выбрал актерское мастерство, потому что мне нравится играть на камеру и играть какие-то роли. И хочу еще больше сниматься в фильмах и сериалах. Урал Усманов, воспитанник детско-юношеского телеканала «Тамыр»

II Международный детский культурный форум предоставит школьникам со всей страны возможности для творчества. Ребят ждут встречи с именитыми деятелями культуры, мастер-классы, лекции и хакатон. Также предусмотрены экскурсии по знаковым местам столицы.

В культурной программе дети посетят Пушкинский музей, цирк на проспекте Вернадского и другие культурные заведения. Ильшат Сагитов, директор среднего специального музыкального колледжа г. Уфы

На форуме подведут итоги конкурса детских проектов. В прошлый раз его выиграл уфимец Арсений Гайнуллин и его подборка вещей, которые необходимо сделать в Приволжье. В этом году за призы поборются юные телевизионщики, актеры, музыканты, танцоры и художники. Для многих из них приглашение на мероприятие подобного масштаба стало сюрпризом.

Я сначала вообще ничего не поняла. Я когда узнала об этом, была в шоке. Просто ходила с этими мыслями, думала: «Что? Какая Москва?». Но потом все объяснили мне, разъяснили, ладно, я согласилась. Подумала, ничего себе, такая честь. Регина Хафизова, ученица детского колледжа искусств им. Валеева г. Сибая