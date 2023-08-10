Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров ПФО по приросту рождаемости

В мае текущего года в Башкирии радостное событие произошло в жизни 3027 семей - столько младенцев появились на свет. Это на 83 малыша больше, чем в прошлом году.

По итогам анализа совокупных данных за пять месяцев этого года, количество новорожденных в республике составило 14 648 младенцев. Это значение немного уступает показателям предыдущего года на 2,5%.

Важно отметить, что темп снижения рождаемости замедлился на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущими периодами. В годовом измерении этот показатель уменьшился на 4,5%.