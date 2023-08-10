Жители Башкирии увидят Меркурий в максимальном удалении от Солнца

После верхнего соединения с Солнцем 1 июля Меркурий перешел с утреннего на вечернее небо. Весь август у планеты вечерняя видимость. Однако разглядеть его непросто. Несмотря на то, что с каждым днем он всё больше удалялся от Солнца, он заходил всего на несколько минут позже Солнца и практически не был виден на фоне светлого неба.