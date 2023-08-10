Жители Башкирии увидят Меркурий в максимальном удалении от Солнца

Сегодня, 10 августа, Меркурий максимально удалится от Солнца. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
После верхнего соединения с Солнцем 1 июля Меркурий перешел с утреннего на вечернее небо. Весь август у планеты вечерняя видимость. Однако разглядеть его непросто. Несмотря на то, что с каждым днем он всё больше удалялся от Солнца, он заходил всего на несколько минут позже Солнца и практически не был виден на фоне светлого неба.
10 августа он максимально удалится от Солнца — на 27 градусов, будет в наибольшей восточной элонгации, но и в это время после захода Солнца он будет виден на фоне светлого неба на западе, у самого горизонта и очень быстро скроется под горизонтом — через полчаса после захода Солнца.