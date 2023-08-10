Накануне определились финалисты «Кубка Республики Башкортостан» по футболу. В первом полуфинале в Уфе «Беркут-Уфа» принимал действующего обладателя трофея туймазинский «Спартак».
Более молодая команда сходу завладела инициативой и в первом тайме забила два мяча, на что гости ответили лишь одним. Сразу после перерыва Никита Афанасьев оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Никита Кисляков. Итог встречи – 4:1 в пользу «Беркута».
Во втором полуфинале в Учалах местный «Горняк» обыграл «Витязь-ГТУ» – 2:1. Теперь в решающей встрече сойдутся «Горняк» и «Беркут-Уфа». Игра состоится 6 сентября, место проведения матча пока неизвестно.