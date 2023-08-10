Определились финалисты «Кубка Республики Башкортостан» по футболу

Более молодая команда сходу завладела инициативой и в первом тайме забила два мяча, на что гости ответили лишь одним. Сразу после перерыва Никита Афанасьев оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Никита Кисляков. Итог встречи – 4:1 в пользу «Беркута».