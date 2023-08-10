В больницу Уфы привезли девочку, которую спасли от утопления

В Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе доставили 9-летнюю девочку, которую спасли от утопления на реке Белой.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, по результатам обследования юную пациентку было принято транспортировать в столичную больницу. 10 августа было проведено полное обследование, назначено необходимое лечение. Состояние ребёнка оценивается как стабильное.