В больницу Уфы привезли девочку, которую спасли от утопления

В Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе доставили 9-летнюю девочку, которую спасли от утопления на реке Белой.

Фото №1 - В больницу Уфы привезли девочку, которую спасли от утопления

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, по результатам обследования юную пациентку было принято транспортировать в столичную больницу. 10 августа было проведено полное обследование, назначено необходимое лечение. Состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Напомним, вечером 8 августа в Благовещенске на реке Белой очевидцы спасли ребенка. Девочку доставили в реанимационное отделение Благовещенской ЦРБ в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали утопление и переохлаждение.

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