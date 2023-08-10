В Уфе прошла встреча с Джеффом Монсоном

Я очень занят, еще я тренировался каждый день, потому что 18 августа у меня будет бой по боксу в Москве.

Джефф Монсон, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу