В Уфе прошла встреча с Джеффом Монсоном

Многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Джефф Монсон готовится к своему заключительному бою в карьере. Об этом он рассказал во время открытого диалога в Уфе. На встречу пришли воспитанники спортивных школ республики, тренеры, а также все желающие.
Боец, обладатель титула чемпиона мира Джефф Монсон несколько лет живет в Уфе. В Россию он переехал почти 10 лет назад. Сейчас Монсон продолжает готовиться к своим стартам и одновременно с этим обучать подрастающее поколение.
На встрече Джефф Монсон поделился своим опытом в спорте. После юные спортсмены задали интересующие вопросы. Помимо этого, в конце мероприятия прошла автограф-сессия. И все желающие могли запечатлеть момент совместным фото.