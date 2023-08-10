В Уфе прошла встреча с Джеффом Монсоном

Многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Джефф Монсон готовится к своему заключительному бою в карьере. Об этом он рассказал во время открытого диалога в Уфе. На встречу пришли воспитанники спортивных школ республики, тренеры, а также все желающие.

Боец, обладатель титула чемпиона мира Джефф Монсон несколько лет живет в Уфе. В Россию он переехал почти 10 лет назад. Сейчас Монсон продолжает готовиться к своим стартам и одновременно с этим обучать подрастающее поколение.

Я очень занят, еще я тренировался каждый день, потому что 18 августа у меня будет бой по боксу в Москве.

Джефф Монсон, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу

На встрече Джефф Монсон поделился своим опытом в спорте. После юные спортсмены задали интересующие вопросы. Помимо этого, в конце мероприятия прошла автограф-сессия. И все желающие могли запечатлеть момент совместным фото.

Мне очень нравится, что проводят такие встречи. Я хочу, чтобы было побольше таких встреч.

Виталий Крюков
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