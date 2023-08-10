Под Уфой подрались 12 мужчин с ножами и вилами

На Кооперативной поляне группа из двенадцати мужчин устроила потасовку с ножами, вилами и факелами, пишет телеграм-канал Mash Batash. В конечном итоге все это переросло в столкновение с применением огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции получили вызов на улицу Космодемьянской, где двенадцать разгневанных мужчин размахивали битами, ножами и садовыми инструментами.

Для того чтобы восстановить порядок, полицейским пришлось сделать четыре предупредительных выстрела в воздух.