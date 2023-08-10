Волонтерам удалось спасти одного из раненых орлов-могильников

Специалисты уфимского центра диких животных «Пин и Пуф» спасли одного из раненых краснокнижных орлов-могильников. По словам руководителя организации Дмитрия Стрельникова, пострадавшую птицу им передали сотрудники Министерства экологии Башкирии.

У орла обнаружено проникающее ранение грудной клетки и сложный перелом плечевого сустава. Пока птица слабая, у нее невозможно извлечь остаток пули. Также они пока опасаются восстанавливать ее сустав хирургическим путем, так как существует опасность для ее жизни.

В настоящее время орел находится под постоянным наблюдением специалистов. Птицу поместили в специальный бокс с системой обеззараживающей рециркуляции воздуха, назначен курс антибиотиков. Изначально птица отказывалась от пищи, ее кормили принудительно. Сейчас наблюдается положительная динамика: орел уже самостоятельно встает на лапы и у него появился аппетит.

Несмотря на это, выпустить птицу обратно в естественную среду обитания не представляется возможным. Окончательное решение о её дальнейшей судьбе будет принято сотрудниками Росприроднадзора.

Напомним, около Алексеевки в Уфимском районе были найдены две раненные краснокнижные птицы, подстреленные неизвестными. Одна из птиц была мертва. Защитники животных обратились в правоохранительные органы. Полиция ведет поиск злоумышленников.